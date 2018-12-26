Общество

На "слуг народа" в Волгограде потратят больше 1 миллиарда рублей

Общество 26.12.2018 13:11
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26.12.2018 13:11


В администрации Волгоградской области определились с нормативами формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, оплату труда депутатов, муниципальных служащих и выборных должностных лиц в будущем году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, в частности, на содержание органов местного самоуправления городского округа город-герой Волгограда выделен 1 миллиард 101 миллион 666 тысяч рублей. Самые маленькие суммы определены для некоторых сельских поселений – 1 миллион 950 тысяч рублей. Под содержанием органов местного самоуправления подразумеваются расходы на приобретение автомобилей стоимостью выше 1 миллиона рублей, коммунальные услуги, услуги связи, покупка канцтоваров, бытового оборудования. Также установлены нормы денежного содержания для так глав муниципальных образований. Если численность населения муниципального образования превышает 100 тысяч человек, то расходы по заключенному контракту не должны превышать 1,5 миллиона рублей в год.  
Согласно постановлению, органам местного самоуправления рекомендовано тратить на содержание представительных органов и контрольно-счетных палат не более 7% от установленных нормативов. 
К слову, вышеприведенные нормативы остаются неизменными на протяжении последних лет. Ранее в администрации Волгоградской области не раз уличали органы местного самоуправления города-героя в превышении расходов на себя, «любимых». Но в прошлом году ситуацию удалось исправить. В некоторых муниципальных образованиях Волгоградской области, наоборот, удавалось тратить меньше установленных нормативов. 

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