Жители Волгограда в едином порыве прочитали новогодние стихи

Общество 31.12.2018 05:34
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31.12.2018 05:34
Волгоградцы разного возраста с удовольствием откликнулись на просьбу "Высоты 102" прочитать в канун Нового года строчки из популярного стихотворения "В лесу родилась елочка". Этот праздничный стишок был написан 115 лет назад учителем, поэтом и библиотекарем Раисой Кудашевой. Вот уже второе столетие "В лесу родилась елочка" держится в топе самых популярных новогодних песен и стихотворений. Знакомая всем история про елочку от жителей Волгограда - в видеоматериале.
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