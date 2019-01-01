Модным цветом 2019 стал «живой коралл»

Общество 01.01.2019 19:30
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01.01.2019 19:30
Главным цветом наступившего года по версии Pantone, разработчика профессиональных цветовых стандартов вот уже 20 лет, стал оживляющий и жизнеутверждающий оттенок оранжевого с золотистыми полутонами — живой коралл (Living Coral), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт https://www.sostav.ru.
С точки зрения психологии коралловый цвет полезно носить, чтобы поднять настроение, повысить тонус. Кстати, коралловый хорошо смотрится и в легких, струящихся тканях, и в тяжелых, плотных, вязаных. А вот как сочетать его с другими цветами в одежде, помогут некоторые советы специалистов:
• Хотите выглядеть празднично? Сочетайте с белым, серым или бежевым.
• Восхищение вызовет сочетание с холодным оттенками — синим, бирюзовым.
• Кофейные, шоколадные, глубокие коричневые тона помогают наиболее удачно преподнести коралловый цвет.
• Скучный офисный стиль можно разбавить блузкой кораллового оттенка. При этом костюм желательно в базовых цветах: сером, белом, черном, бежевом.
• Освежить образ помогут аксессуары: сумочка, бусы, браслет.
• У смелых мужчин модного цвета 2019 может быть рубашка, поло, майка, джемпер, реже брюки, шорты.
Как выбрать, что лично вам подойдет? Экспериментируйте, дерзайте. В этом вам помогут >пять палитр, которые подготовил института цвета Pantone.
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