Власти Волгоградской области задумались о льготах для населения на вывоз мусора

Общество 24.12.2018 12:40
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24.12.2018 12:40
Разработать меры адресной поддержки жителям на оплату новой федеральной комплексной услуги по обращению с ТКО поручил сегодня своим подчиненным губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом, как передает ИА "Высота 102", глава региона заявил сегодня в ходе оперативного совещания с руководством обладминистрации.
"Общие доходы, возможности у жителей, у семей разные, — подчеркнул глава региона. — Чтобы поддержать людей с невысокими доходами поручаю проработать и представить предложения по оказанию мер дополнительной социальной поддержки отдельным категориям жителей Волгоградской области. Особое внимание нужно обратить на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, отдельно проживающих жителей старшего возраста, семей с невысокими доходами".
Губернатор также обратил внимание участников совещания на необходимость защитить льготников, которые сегодня получают федеральную поддержку на оплату услуг ЖКХ — речь идет о ветеранах боевых действий и др. С 1 января 2019 года обращение с ТКО будет выведено из числа жилищных услуг в отдельную коммунальную услугу, соответственно, компенсационная выплата на нее распространяться не будет.
"В этой связи поручаю подготовить обращение в Правительство РФ и профильные министерства с целью сохранения мер социальной поддержки для этих категорий граждан", — добавил Бочаров.
Предложения, в основе которых заложены критерии адресности и нуждаемости, должны быть представлены до 1 февраля для внесения изменений в бюджет Волгоградской области уже в первом квартале 2019 года.
Напомним, на прошлой неделе в Волгоградской области был утвержден новый тариф за вывоз мусора для населения. Плата в месяц с одного постоянно проживающего в многоквартирном доме составит 114 рублей 92 копейки, частном домовладении — 113 рублей 25 копеек.
Тарифы на вывоз мусора для населения Волгоградской области начнут применяться с 1 января 2019 года. С этой же даты приступит к своей работе региональный оператор по обращению с ТБО – ООО "Управление отходами Волгоград".
В настоящее время плата за вывоз мусора входит в состав расходов на содержание многоквартирных домов, ее размер зависит от площади квартиры. В частном секторе жители должны самостоятельно заключать договоры с коммерческими структурами на вывоз отходов. Так называемая мусорная реформа подразумевает, что ответственным за сбор, перевозку и утилизацию мусора на территории всего региона будет одна единственная компания, отобранная в результате конкурсной процедуры. Аналогичная схема с нового года будет применяться на территории всей страны.
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