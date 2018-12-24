Власти Волгоградской области задумались о льготах для населения на вывоз мусора





Разработать меры адресной поддержки жителям на оплату новой федеральной комплексной услуги по обращению с ТКО поручил сегодня своим подчиненным губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом, как передает ИА "Высота 102", глава региона заявил сегодня в ходе оперативного совещания с руководством обладминистрации.

"Общие доходы, возможности у жителей, у семей разные, — подчеркнул глава региона. — Чтобы поддержать людей с невысокими доходами поручаю проработать и представить предложения по оказанию мер дополнительной социальной поддержки отдельным категориям жителей Волгоградской области. Особое внимание нужно обратить на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, отдельно проживающих жителей старшего возраста, семей с невысокими доходами".

Губернатор также обратил внимание участников совещания на необходимость защитить льготников, которые сегодня получают федеральную поддержку на оплату услуг ЖКХ — речь идет о ветеранах боевых действий и др. С 1 января 2019 года обращение с ТКО будет выведено из числа жилищных услуг в отдельную коммунальную услугу, соответственно, компенсационная выплата на нее распространяться не будет.

"В этой связи поручаю подготовить обращение в Правительство РФ и профильные министерства с целью сохранения мер социальной поддержки для этих категорий граждан", — добавил Бочаров.

Предложения, в основе которых заложены критерии адресности и нуждаемости, должны быть представлены до 1 февраля для внесения изменений в бюджет Волгоградской области уже в первом квартале 2019 года.