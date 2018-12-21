Общество 21.12.2018 15:15
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21.12.2018 15:15
Волгоградские комсомольцы собираются на пикет против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Как сообщает ИА «Высота 102», организатором акции выступил Ленинский комсомол (ЛКСМ РФ). Акция запланирована на понедельник – с 18-00 до 19-00 на площади Металлургов. Но увидят выражение протеста не все – в это время суток, как известно, уже темно.
В ЛКСМ также заявили, что ими уже подаются запросы и обращения от общественных организаций и депутатов всех уровней в областную прокуратуру и администрацию Волгограда. Юные коммунисты считают повышение стоимости проезда необоснованным.
Напомним, сегодня депутаты Волгоградской гордумы пакетом проголосовали за ряд решений, среди которых было и повышение стоимости проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах с 20 до 25 рублей. Неизменной останется лишь цена поездки в скоростных трамваях. Повышение произойдет с 1 января 2019 года.
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