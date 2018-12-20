Волгоградец задал вопрос президенту Владимиру Путину про «Качу»

Общество 20.12.2018 13:32
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20.12.2018 13:32
Гендиректору МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгению Князеву, который присутствовал сегодня на пресс-конференции Владимира Путина, удалось задать вопрос главе государства. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прямую трансляцию, Евгения Князева волновал вопрос о судьбе качинского училища – будет ли оно возрождено?
Из стенограммы пресс-конференции:
Владимир Владимирович, у нас в Волгограде был прекрасный год – мы отмечали 75-летие Сталинградской битвы. Вы посчитали возможным, что это будет федеральный праздник, и мы действительно за это признательны, Вы к нам приезжали. Мы прекрасно провели чемпионат мира, и наш регион действительно начал дышать, развиваться.
Многое еще необходимо сделать. Про экономику, думаю, очень много будет сказано, но большие чаяния волгоградцев, большая просьба – в 1998 году у нас расформировано Качинское училище с огромной историей.
В 1910 году Царицынским указом оно было создано, мы им очень гордились, гордимся и хотим гордиться дальше, чтобы военные традиции не умирали. Просим Вас подумать об этом.
В.Путин: В каком году расформировано?
Реплика: В 98-м, к сожалению. Краснознаменное, с огромной историей.
В.Путин: Смотрите, сейчас уже 2018-й, 20 лет назад, я не очень понимаю, что там осталось от этого легендарного училища. Действительно, Вы правы, это легендарное училище. Но Министерство обороны Российской Федерации выстраивает подготовку кадров в зависимости от потребности Вооруженных Сил в этих кадрах. Поэтому надо посмотреть, что там можно сделать для того, чтобы не только помнить, но, может быть, и оставшиеся элементы традиции не были утрачены. Я посмотрю обязательно, посоветуюсь с Минобороны.
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