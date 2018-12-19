Четырехэтажка в Волгограде «потеет» из-за залитого подвала





Почти месяц жители дома №2 по переулку Аэропортовский Краснооктябрьского района Волгограда живут как в бане. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» горожане, в двадцатых числах ноября в подъезде стали запотевать окна. Оказалось, что подвал затоплен горячей водой. Но, как это часто бывает, виноватых не нашлось.

По словам жильцов, в управляющей компании «Сигма-ЮГ» переложили ответственность на концессии теплоснабжения и водоснабжения. Как рассказали жильцы дома, работники компаний даже взяли пробы и признали факт затопления подвала. Однако обнаружить точное место протечки до сих пор не удалось. По словам работников управляющей компании, виной всему могла стать авария в соседнем доме, в результате которой в подвал стала поступать вода из канализационного коллектора. Сами жители с этим не согласны и считают, что проблему нужно искать в старых трубах дома.

Здание буквально пропиталось паром, дышать которым приходится жильцам, а со стен постоянно стекают ручьи влаги. Однако страдают от халатности коммунальных служб не только жильцы, но и имущество. Ещё больше не повезло владельцу квартиры на первом этаже, чей погреб постоянно заполняется водой. Управляющая компания, впрочем, не осталась равнодушной и подарила ему насос. Теперь раз в сутки житель дома вынужден откачивать воду. Люди боятся, что при таком развитии событий в каждой квартире поселится грибок, а потолки и обои начнут отходить. От безысходности горожане обратились в администрацию города и ГУ МЧС по Волгоградской области, так как считают сложившуюся ситуацию именно чрезвычайной.

Напомним, ИА "Высота 102" уже сообщало о подобной ситуации в доме №31 по ул. Генерала Шумилова в Кировском районе Волгограда. Жильцы этого дома тоже почти месяц едва ли не на ощупь пробирались в свои квартиры из-за густого пара, окутавшего подъезды из-за залитого подвала. Авария была устранена после публикации материала на сайте информагентства.