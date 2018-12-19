Общество

Гипермаркет в Волгограде заплатит 300 тыс рублей за торговлю испорченным молоком

Общество 19.12.2018 11:00
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19.12.2018 11:00


Магазин ООО "Лента" в Дзержинском районе привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 000 рублей за реализацию потребителю молока с истекшим сроком годности. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в ходе внеплановой выездной проверки выявлено нарушение Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". Установлено, что в торговом комплексе находилось в реализации молоко питьевое пастеризованное, массовой долей жира 3,2% "Любаня из Кубани", изготовителя ООО "МолПромКубань" фермерский продукт, объемом 1000 мл, в стеклянной бутылке. Данное молоко было реализовано потребителю с истекшим сроком годности, что создает угрозу причинения вреда здоровью граждан. 
В отношении магазина было возбуждено административное производство по ч.2 ст. 14.43. КоАП РФ "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов". 
Постановление не вступило в законную силу. 

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