Владелец "Мармелада" безвозмездно пустит в ТРЦ творческие коллективы Волгограда





Расширение развлекательной составляющей в ТРЦ Мармелад до трети бизнеса - такие планы имеет новый владелец комплекса Игорь Коновалов. "Это - важная часть наших бизнес-технологий. В планах - создание всесезонных площадок с установкой профессиональной сцены, медиаэкрана. Для разнообразной эвентовой активности мы намерены заключить договор с управлением культуры Волгограда", - рассказал ИА "Высота 102" Игорь Коновалов.

Помимо выступления творческих коллективов, предполагается проведение спортивных мероприятий, что несет, по мнению нового владельца комплекса, большую социальную составляющую. По его словам, опыт такого подхода в бизнесе компания имеет - в ТРЦ с одноименным названием в Таганроге в год проходит более 1000 эвент-мероприятий.

Напомним, бывший ТРЦ Комсомолл" был приобретен компанией из Таганрога ОАО «Инпром-Эстейт». Заявив о приобретении 100% долей в ООО «Аргус», она стала, таким образом, новым собственником ТРК «Комсомолл». Официальное переименование центра прошло накануне - 15 декабря.



