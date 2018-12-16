Владелец "Мармелада" безвозмездно пустит в ТРЦ творческие коллективы Волгограда

Общество 16.12.2018 11:59
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16.12.2018 11:59
Расширение развлекательной составляющей в ТРЦ Мармелад до трети бизнеса - такие планы имеет новый владелец комплекса Игорь Коновалов. "Это - важная часть наших бизнес-технологий. В планах - создание всесезонных площадок с установкой профессиональной сцены, медиаэкрана. Для разнообразной эвентовой активности мы намерены заключить договор с управлением культуры Волгограда", - рассказал ИА "Высота 102" Игорь Коновалов.
Помимо выступления творческих коллективов, предполагается проведение спортивных мероприятий, что несет, по мнению нового владельца комплекса, большую социальную составляющую. По его словам, опыт такого подхода в бизнесе компания имеет - в ТРЦ с одноименным названием в Таганроге в год проходит более 1000 эвент-мероприятий.
Напомним, бывший ТРЦ Комсомолл" был приобретен компанией из Таганрога ОАО «Инпром-Эстейт». Заявив о приобретении 100% долей в ООО «Аргус», она стала, таким образом, новым собственником ТРК «Комсомолл». Официальное переименование центра прошло накануне - 15 декабря.
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