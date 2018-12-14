В Волгограде пенсионерка продиктовала мошеннику пин-код карты и лишилась 2 миллионов



Более двух миллионов рублей похитил мошенник у 64-летней пенсионерки в Тракторозаводском районе города. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина копила деньги на покупку квартиры.

На телефон пенсионерки пришло сообщение о списании 27 тысяч рублей. Женщина, испугавшись, позвонила по номеру, с которого пришло смс. Трубку взял неизвестный мужчина и пообещал "помочь" вернуть деньги. Но для этого потребовал реквизиты и пин-коды банковских карт. Когда он узнал нужную информацию, со счета женщины пропала более внушительная сумма, чем та, которую она якобы потеряла - более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».