В Волгограде пенсионерка продиктовала мошеннику пин-код карты и лишилась 2 миллионов

Более двух миллионов рублей похитил мошенник у 64-летней пенсионерки в Тракторозаводском районе города. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина копила деньги на покупку квартиры.
Происшествия 14.12.2018 12:12
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14.12.2018 12:12
Более двух миллионов рублей похитил мошенник у 64-летней пенсионерки в Тракторозаводском районе города. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина копила деньги на покупку квартиры.
Более двух миллионов рублей похитил мошенник у 64-летней пенсионерки в Тракторозаводском районе города. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина копила деньги на покупку квартиры.
На телефон пенсионерки пришло сообщение о списании 27 тысяч рублей. Женщина, испугавшись, позвонила по номеру, с которого пришло смс. Трубку взял неизвестный мужчина и пообещал "помочь" вернуть деньги. Но для этого потребовал реквизиты и пин-коды банковских карт. Когда он узнал нужную информацию, со счета женщины пропала более внушительная сумма, чем та, которую она якобы потеряла - более двух миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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