Прямая линия: Руководитель регионального отделения Фонда соцстрахования ответил на вопросы волгоградцев
Общество 12.12.2018 15:04
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12.12.2018 15:04
Десятки вопросов от волгоградцев прозвучали в адрес Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ в ходе прямой линии, прошедшей накануне в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», в основном вопросы касались обеспечения инвалидов и льготных категорий граждан техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением.
Управляющий отделением Павел Гладких подробно ответил на все прозвучавшие, в том числе от журналистов волгоградских СМИ, злободневные вопросы.
Одним из самых частых запросов является возможность пройти курс оздоровления в санаториях. «Правом на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в том числе санаторно-курортного лечения, обладают граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи», - пояснил Павел Гладких. А таких категорий – 10. Сегодня в результате электронной очереди процесс распределения путевок стал более справедливым, получить санаторно-курортное лечение возможно раз в 2-3 года.
«Выделяемых на это средств из федерального бюджета хватает лишь на обеспечение 25% нуждающихся в таком лечении. Единая электронная очередь на предоставление санаторно-курортного лечения формируется с даты подачи заявления на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, что не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. На нашем официальном сайте граждане льготных категорий или их законные представители, введя СНИЛС льготника, могут самостоятельно узнавать номер своей очередности на дату обращения в закладке «Электронная очередь на путевку». Таким образом, распределение путевок идет по более справедливому принципу, а не так, когда мы распределяли их по решениям судов, и пользовались этой льготой одни и те же люди», - ответил на вопрос корреспондента информагентства Павел Гладких.
Более 360 миллионов рублей было выделено в 2018 году на приобретение технических средств реабилитации инвалидов. Практически все они фондом освоены. Управляющий Волгоградским отделением ФСС подробно остановился на проблемных моментах, связанных с закупками средств: «Иногда мы сталкиваемся с проблемами отсутствия желающих поставить нам необходимые средства, а порой и с недобросовестными поставщиками. Однако стараемся решать эти проблемы так, чтобы нуждающиеся в них не почувствовали этого».
Очень подробно освещались вопросы о том, какие средства реабилитации положены инвалидам и детям-инвалидам, куда обращаться за средствами реабилитации и как льготнику получить компенсацию, если он сам купил необходимое ему техническое средство реабилитации.
«Чтобы улучшить качество предоставления услуг и облегчить работу с обращениями граждан, в Фонде внедряются электронные сервисы, интегрированные с порталом государственных услуг. К примеру, «Социальный навигатор», электронный талон на проезд РЖД, в проекте – электронная путевка и др. В комплексе это помогает сделать получение мер социальной поддержки проще, как для людей, так и для ведомств. Кстати, в этом году в нашем отделении Фонда фиксируется снижение количества обращений», - подчеркнул Павел Гладких, управляющий Волгоградским отделением Фонда.
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