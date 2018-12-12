



Урюпинский районный суд Волгоградской области обязал чиновников районной администрации организовать транспортное сообщение между хуторами Лучновский и Дубовский. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, вынесенного по иску прокурора, суд признал, что районные власти нарушили ст. 27 Конституции РФ, которая обеспечивает свободу передвижения гражданам страны. Как выяснилось, 47 жителей хутора Лучновский такой свободы не имеют. До хутора Дубовский, где есть магазин и аптека, не ходит никакой транспорт. Районные чиновники объясняли это отсутствием интереса индивидуальных предпринимателей к организации перевозок по данному маршруту. Ведь связывает эти два населенных пункта грунтовая дорога протяженностью более 4 километров, проезд по которой становится невозможным при малейшем дождике. Однако районные власти ни дорогу не делают, ни вопросом транспортного обслуживания не занимаются. Суд установил, что отговорки чиновников о невозможности наладить маршрут между двумя хуторами, несостоятельны. Ведь в хуторе Лучновский живут семеро детей, которых регулярно возят на автобусе в школу в хутор Дубовский. И, по мнению жителей отрезанного от мира хутора, районные власти могли бы организовать перевозки на УАЗике или сделать асфальтированную дорогу.

«Но мы постоянно слышим от наших властей, что денег нет. А недавно на «Высоте 102» прочитали, как руководство района купило перламутровую машину за счет районного бюджета. Вот мы и думаем – почему на себя, любимых, у урюпинских властей деньги есть, а на жителей – нет?», - задаются риторическим вопросом жители хутора Лучновский в письме в редакцию информагентства.



