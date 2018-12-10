Общество 10.12.2018 14:48
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10.12.2018 14:48
Уже с завтрашнего дня площадь Павших борцов станет пешеходной: сегодня здесь начались работы по подготовке к установке главной городской елки, - сообщает ИА «Высота 102». С раннего утра сотрудники МБУ «Зеленхоз» вместе с работниками МБУ «Северное» приступили к погрузке бетонных блоков, которыми традиционно ограждают площадь Павших борцов, где будет установлена лесная красавица высотой 18 метров. По словам заместителя директора МБУ «Зеленхоз» Волгограда Вадима Савина, волгоградцев и гостей города на площади Павших борцов ожидает масса приятных сюрпризов.
Подробности – в материале информагентства.
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