Общество

На храме Александра Невского в Волгограде засиял крест (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 06.12.2018 16:52
2144 20
06.12.2018 16:52


Почти час заняла процедура освящения и подъема креста на купол собора Александра Невского. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на строительной площадке к началу церемонии было уже многолюдно: увидеть воочию подъем креста пришли десятки волгоградцев. 


Наблюдали за происходящим и губернатор Волгоградской области, его замы, начальник УФСБ по Волгоградской области Анатолий Гулевский, прокурор Волгоградской области Максим Ершов, начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко, глава СУ СК по региону Михаил Музраев, глава Волгограда Виталий Лихачев, гендиректор компании «Пересвет-Юг» Алексей  Цуканов и другие. 



В ожидании митрополита Волгоградского и Камышинского владыки Германа волгоградцы  подходили к кресту, лежащему на специальном поддоне и целовали православную святыню.


Владыка Герман освятил крест, и рабочие начали крепить святыню на стропы. Один кран перенес его на другую площадку, и тогда уже в дело включился другой кран-«великан». Крест был поднят на высоту купола, где с помощью монтажников-высотников занял свое место под молитвы и аплодисменты собравшихся. 


По словам епископа Городищенского Феоктиста, сегодняшнее событие должно было произойти в марте. Но строители работают с опережением графика. Еще одним важным моментом в строительстве храма станет установка уникального иконостаса, роспись которого планируется закончить в 2021 году. 








Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Репортаж из подземелья: как волгоградцев будут защищать на случай ЧС
25.11.2018 18:02
25118 14
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
30341 11
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту
01.12.2018 17:48
22411 0
Общество
10.12.2018 17:25
Общество 10.12.2018 17:25
14342 25 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 16:07
Общество 10.12.2018 16:07
4608 18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 15:05
Общество 10.12.2018 15:05
1041 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 14:48
Общество 10.12.2018 14:48
2666 4 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 13:01
Общество 10.12.2018 13:01
4872 12 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 12:34
Общество 10.12.2018 12:34
2785 11 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 12:06
Общество 10.12.2018 12:06
1372 11 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 11:51
Общество 10.12.2018 11:51
2474 32 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 09:45
Общество 10.12.2018 09:45
2558 18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 08:39
Общество 10.12.2018 08:39
3317 5 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:52
Общество 09.12.2018 17:52
1449 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:11
Общество 09.12.2018 17:11
954 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 14:31
Общество 09.12.2018 14:31
5947 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 13:05
Общество 09.12.2018 13:05
1761 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 11:04
Общество 09.12.2018 11:04
9635 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:44
В Волгограде обнаружили повешенного студента
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 