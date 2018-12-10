На храме Александра Невского в Волгограде засиял крест (ФОТОРЕПОРТАЖ)





Почти час заняла процедура освящения и подъема креста на купол собора Александра Невского. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на строительной площадке к началу церемонии было уже многолюдно: увидеть воочию подъем креста пришли десятки волгоградцев.









Наблюдали за происходящим и губернатор Волгоградской области, его замы, начальник УФСБ по Волгоградской области Анатолий Гулевский, прокурор Волгоградской области Максим Ершов, начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко, глава СУ СК по региону Михаил Музраев, глава Волгограда Виталий Лихачев, гендиректор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов и другие.













В ожидании митрополита Волгоградского и Камышинского владыки Германа волгоградцы подходили к кресту, лежащему на специальном поддоне и целовали православную святыню.









Владыка Герман освятил крест, и рабочие начали крепить святыню на стропы. Один кран перенес его на другую площадку, и тогда уже в дело включился другой кран-«великан». Крест был поднят на высоту купола, где с помощью монтажников-высотников занял свое место под молитвы и аплодисменты собравшихся.









По словам епископа Городищенского Феоктиста, сегодняшнее событие должно было произойти в марте. Но строители работают с опережением графика. Еще одним важным моментом в строительстве храма станет установка уникального иконостаса, роспись которого планируется закончить в 2021 году.































