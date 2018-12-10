Общество 03.12.2018 16:29
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03.12.2018 16:29
Более 570 тысяч рублей составила задолженность по заработной плате и выплатам при увольнении перед 24 работниками предприятия в Котовском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, с жалобами о нарушении трудовых прав в надзорное ведомство обратились бывшие работники. Установлено, что автотранспортное предприятие, ранее осуществлявшее перевозку пассажиров на территории Котовского района, прекратило свою деятельность в 2017 году, в связи с чем произошло сокращение работников предприятия.
С целью защиты трудовых прав граждан прокуратурой Котовского района мировому судье судебного участка №27 Волгоградской области предъявлены заявления о выдаче судебных приказов с целью взыскания имевшейся задолженности. Требования прокурора судом удовлетворены. В результате принятых прокуратурой Котовского района мер задолженность по заработной плате и выплатам при увольнении перед трудовым коллективом погашена в полном объеме.
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