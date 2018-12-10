В горсаду Волгограда начали заливать каток

Общество 02.12.2018 14:09
1203 0
02.12.2018 14:09
Уже второй год подряд в городском саду Волгограда устраивают каток. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день площадку, расположенную рядом с колесом обозрения, начали заливать. Тем более, что погода позволяет. В прошлом году каток никак не удавалось запустить из-за капризов погоды и особенностей рельефа территории - для комфортного и безопасного катания нужно было подготовить толстый слой льда. Когда каток все-таки заработал, он пользовался большой популярностью у жителей Волгограда, несмотря на то, что удовольствие это не бесплатное. Наступившей зимой власти города обещают порадовать горожан еще одной большой ледовой площадкой – впервые каток обустраивают в пойме реки Царицы. На сегодняшний день готово песчано -щебеночное основание.
Предполагается, что специальные морозильные установки позволят этому катку функционировать до весны.
Реклама
Популярное по теме
25.11.2018 18:02
25118 14
13.11.2018 20:01
30341 11
01.12.2018 17:48
22411 0
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиков10.12.2018 17:25
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акций10.12.2018 16:07
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – Астрахань10.12.2018 15:05
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздников10.12.2018 14:48
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса10.12.2018 13:01
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонта10.12.2018 12:34
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпаться10.12.2018 12:06
Волгоградцам предложили выбрать название новому парку10.12.2018 11:51
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контроль10.12.2018 09:45
В Волжском вандалы громят новые остановки10.12.2018 08:39
В Волгоград к новому году завезли лесных красавиц09.12.2018 17:52
В Камышине Волгоградской области заливают катки шаговой доступности09.12.2018 17:11
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХ09.12.2018 14:31
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроков09.12.2018 13:05
Вспоминаем почетного гражданина Волгограда Владимира Атопова: "Город должен жить будущим, а не былыми заслугами"09.12.2018 11:04
Реклама