80% волгоградских пенсионеров получают выплаты на карты





80% волгоградцев предпочли банковскую карту другим вариантам получения пенсии. Такие данные сообщили в волгоградском отделении Соцфонда.

В Волгоградской области средства поступают на карту «МИР» 4, 11 и 21 числа. При совпадении даты с выходными или праздничными днями деньги зачисляются в последний рабочий день перед выходным или праздничным днём. Если пенсия приходит на почту, ее выплачивают в период с 3 по 23 число.Получать пенсию на карту особенно удобно во время дачного сезона – можно полностью посвятить себя дачному отдыху и не тратить время на поездки в город. Получатель вправе в любое время изменить вариант доставки пенсии, напомнили в Соцфонде. Это можно сделать через Госуслуги, а также в клиентской службе отделения СФР по Волгоградской области или МФЦ.