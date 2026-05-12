Волгоградский депутат Воробьёв попал под новые санкции Евросоюза





11 мая Совет ЕС расширил санкции против России, введённые ещё в 2014 году. Ограничения теперь затронули ещё 16 физических и 7 юридических лиц. В их числе оказался и депутат Волгоградской областной думы Игорь Воробьёв.

Согласно опубликованному документу, парламентарию вменяется его активная гражданская позиция и общественная деятельность. Евробюрократам не понравилось, что Игорь Воробьёв руководит волгоградским отделением общественной организации «Воин», которая помогает ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни, а также занимается активным патриотическим воспитанием подрастающего поколения, в том числе и на территории регионов, воссоединившихся с Россией.

- Если на Западе так нервно реагируют на нашу деятельность, значит, мы действительно стоим на страже национальных интересов и воспитываем молодежь правильно — в духе силы, ответственности и безусловной любви к России. Они хотят нас остановить, запугать, заставить отступить. У них ничего не выйдет. Чем сильнее давление, тем крепче наша воля. Санкциями нас не сломать — ими можно только окончательно убедить в том, что мы идем верным курсом, — подчеркнул Игорь Воробьёв.

Ранее в феврале 2025 года центр «ВОИН» уже был включён в 16-й пакет санкций ЕС.

Отметим, лица и компании, попавшие под санкции, лишаются доступа к своим активам на территории Европейского Союза, а местным гражданам и организациям запрещается с ними взаимодействовать. Кроме того, физическим лицам ограничен въезд в страны ЕС.

Фото: реготделение центра«ВОИН» / t.me