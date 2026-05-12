



Утром 12 мая Волгоградская область вновь подверглась налёту украинских БПЛА. По данным Минобороны, все воздушные цели были перехвачены дежурными подразделениями. Кроме того, дроны сбивались и в воздушном пространстве соседней Ростовской области.

- В период с 7:00 до 9:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Волгоградской и Ростовской областей, - говорится в опубликованном заявлении военного ведомства.

Напомним, как ранее сообщала редакция, утром 12 мая с 5:54 до 08:50 в Волгоградской области действовала беспилотная опасность. Дроны поначалу фиксировались в приграничных районах, а позже, по сообщениям мониторинговых каналов, были замечены и в центральной части региона. При этом воздушное пространство не закрывалось. Аэропорт Волгограда функционирует в штатном режиме.

