Минобороны отразило ночной налёт беспилотников на регионы России





В ночь с 11 на 12 мая Украина вновь предприняла попытку массированного удара по регионам России. По информации Минобороны, налёт был успешно отражён расчётами.

- С 0:00 до 7:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в военном ведомстве.

Отметим, основная масса дронов была ликвидирована в воздушном пространстве Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Ранее редакция сообщала о введении в Волгоградской области утром 12 мая режима «Беспилотной опасности». Дроны фиксировались с Тамбовского и Ростовского направлений. К 07:30 мониторинговые каналы сообщают о фиксации дронов в центральной части региона.

