



В Волгоградской области с индивидуального предпринимателя – фермера из Городищенского района – в принудительном порядке взыскали 5 461 244 рублей долга, накопленного им по счетам за неучтенное потребление электричества. Как сообщает ИА «Высота 102», деньги ресурсоснабжающей организации удалось получить при помощи судебных приставов в рамках исполнительного производства.

Исполнительный лист о взыскании с предпринимателя задолженности был предъявлен обществом на принудительное исполнение. Судебным приставом незамедлительно возбуждено исполнительное производство, после чего совместно с сотрудниками ПАО «Волгоградэнергосбыт» в отношении фермера были вынесены запреты на регистрационные действия с восемью земельными участками, одним нежилым зданием и ещё двумя сооружениями. Кроме того, для обеспечения исполнения требований исполнительного документа в розыск были объявлены четыре автомобиля и прицеп, принадлежащие должнику.

Осознав всю серьезность своего положения, мужчина в полном объёме погасил задолженность перед «Волгоградэнергосбытом», а также оплатил исполнительский сбор в доход государства в размере 600 тысяч рублей.