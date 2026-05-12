Общество 12.05.2026 09:45
0
12.05.2026 09:45
В Волгоградской области с индивидуального предпринимателя – фермера из Городищенского района – в принудительном порядке взыскали 5 461 244 рублей долга, накопленного им по счетам за неучтенное потребление электричества. Как сообщает ИА «Высота 102», деньги ресурсоснабжающей организации удалось получить при помощи судебных приставов в рамках исполнительного производства.
Исполнительный лист о взыскании с предпринимателя задолженности был предъявлен обществом на принудительное исполнение. Судебным приставом незамедлительно возбуждено исполнительное производство, после чего совместно с сотрудниками ПАО «Волгоградэнергосбыт» в отношении фермера были вынесены запреты на регистрационные действия с восемью земельными участками, одним нежилым зданием и ещё двумя сооружениями. Кроме того, для обеспечения исполнения требований исполнительного документа в розыск были объявлены четыре автомобиля и прицеп, принадлежащие должнику.
Осознав всю серьезность своего положения, мужчина в полном объёме погасил задолженность перед «Волгоградэнергосбытом», а также оплатил исполнительский сбор в доход государства в размере 600 тысяч рублей.
Волгоградский депутат Воробьёв попал под новые санкции Евросоюза12.05.2026 10:15
Общество 12.05.2026 10:15
В Волгоградской области полетели первые комары и мошка12.05.2026 09:57
Общество 12.05.2026 09:57
Фермер под Волгоградом раскошелился на 6 млн из-за рекордных долгов за свет12.05.2026 09:45
Общество 12.05.2026 09:45
Минобороны: над Волгоградской и Ростовской областями утром уничтожены четыре БПЛА12.05.2026 09:17
Общество 12.05.2026 09:17
В Волгоградской области отменена двухчасовая беспилотная опасность12.05.2026 09:07
Общество 12.05.2026 09:07
Минобороны отразило ночной налёт беспилотников на регионы России12.05.2026 07:42
Общество 12.05.2026 07:42
«Похоже, хана машине»: град размером с яйцо засняли под Волгоградом12.05.2026 07:19
Общество 12.05.2026 07:19
В Волгоградской области рабочая неделя началась с беспилотной опасности12.05.2026 06:50
Общество 12.05.2026 06:50
Грозовой ливень с ураганом пообещали волгоградцам 12 мая11.05.2026 21:40
Общество 11.05.2026 21:40
Бастрыкин ждет доклад об отсутствии воды в селе под Волгоградом11.05.2026 20:56
Общество 11.05.2026 20:56
Волгоградцам рассказали, какой пароль хакерам будет не по зубам11.05.2026 20:33
Общество 11.05.2026 20:33
Микрорайон Ангарский в Волгограде остался без света в грозу11.05.2026 18:30
Общество 11.05.2026 18:30
Мощный ливень стеной обрушился на Волгоград11.05.2026 17:42
Общество 11.05.2026 17:42
Бочаров провел заседание оперштаба по безопасности11.05.2026 17:11
Общество 11.05.2026 17:11
В Волгограде полиция даст оценку приватному танцу в клубе на 9 мая11.05.2026 16:29
Общество 11.05.2026 16:29