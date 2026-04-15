В Петровом Вале увековечат память героя СВО Владимира Кольжанова





В Камышинском районе Волгоградской области на территории школы №56 Петров Вала увековечат память участника специальной военной операции Владимира Кольжанова.



Владимир Кольжанов родился 21 марта 1987 года. Уроженец Петров Вала окончил школу №56, после чего поступил в КТИ на направление электроснабжение по отраслям. В июне 2013 года подписал контракт с 56-й ДШБ, служил рядовым разведчиком-оператором, затем в звании старшего сержанта командиром отделения радиоразведки.

Как сообщает местное сетевое издание «Уезд», после передислокации десантно-штурмовой бригады был переведён в военную часть 33-го мотострелкового полка. Служил командиром взвода разведывательной роты, получил офицерское звание — младший лейтенант. 23 ноября 2024 года в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО Владимир погиб от осколочного ранения.

Был награждён медалью «За отвагу» и другими государственными наградами.