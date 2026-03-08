Волгоградкам рассказали о выплате за первенца в 2026 году





Жительницы Волгоградской области при рождении первого ребенка могут рассчитывать на единовременную выплату. Как сообщили в облкомсоцзащиты, сумма в этом году составляет 63,6 тыс. рублей.

Выплату может получить жительница региона, имеющая постоянную прописку на территории региона и родившая первого ребенка в возрасте до 24 лет включительно. Для подачи заявления достаточно обратиться в центр соцзащиты населения или МФЦ по месту жительства.

В регионе действует и единый контакт-центр по вопросам предоставления мер соцподдержки: горячая линия 8-800-100-00-01 работает с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30.

Напомним, в 2025 году в регионе введены дополнительные меры поддержки для беременных женщин и молодых многодетных семей, инициированные губернатором Андреем Бочаровым. В частности, будущим мамам — студенткам очной формы обучения, вставшим на учет по беременности с 1 января 2025 года, предоставляется единовременная выплата в 100 тыс. рублей.

Кроме того, введена единовременная выплата для многодетных молодых родителей в размере 300 тыс. рублей. Ее смогут получить семьи, в которых супруги не старше 35 лет, а в семье появился третий или последующий малыш.