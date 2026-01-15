Почти 4 тысячи обращений принял от волгоградцев Роспотребнадзор

За 2025 год по «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Волгоградской области было принято 1275 обращений граждан. По данным ведомства, больше всего жители региона жаловались на нарушение прав потребителей – 704 обращения (55%). На втором месте по популярности оказалась сфера обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - 273 (21%).
На тематические «Горячие линии» поступил 2681 звонок. Общение с жителями региона было организовано в связи со Всемирным днем защиты прав потребителей. Также специалисты отвечали на вопросы граждан по темам инфекций, передающихся клещами, детского отдыха, туристических услуг, качества школьных товаров, профилактики гриппа и ОРВИ.