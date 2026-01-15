Фролово Волгоградской области завалило снегом к утру 15 января





Коммунальные службы города Фролово Волгоградской области перешли на усиленный режим работы из-за обильного снегопада. По сообщению администрации города, с утра 15 января коммунальщики расчищают основные дороги.

В связи с работой техники на городских магистралях жителей Фролово просят не парковать автомобили на обочинах.





Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, 15 января в районах Волгоградской области днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Температура воздуха днем в южных районах ожидается на уровне -5 градусов. В северных столбики не поднимутся выше -10 градусов.

Фото: администрация Фролово