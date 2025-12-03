Житель Фролово попытался отсудить подарки у бывшей супруги

В Волгоградской области Фроловский городской суд разрешил местной жительнице не возвращать бывшему супругу его подарки - ноутбук, золотые серьги и кольцо с рубином. Иск в суд об истребовании имущества подал бывший глава семейства.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, житель Фролово пояснил, что состоял в зарегистрированном браке с мая 2023 года по апрель 2025-го. Ноутбук его бывшая супруга приобрела еще до брака и за его счет. Эту технику, а также серьги и кольцо мужчина передал ей на хранение уже после развода в июне 2025 года. Через месяц он попросил все вернуть, но получил отказ. Тогда он написал заявление в полицию, но уголовное дело возбуждать не стали.

Мужчина утверждал, что ноутбук и украшения не являются подарком и совместной собственностью. Однако женщина его доводы отрицала. С ее слов, он подарил ей серьги и кольцо с рубином в 2021 году, а после сделал официальное предложение стать его женой. Украшения она носила, когда была в браке. Бывшая супруга также указала, что ее бывший суженный подарил ей деньги на ноутбук. После расставания все подарки остались у нее.

Выслушав обе стороны, суд принял решение отказать в иске. В ходе разбирательств было установлено, что спорное имущество мужчина передал безвозмездно, добровольно и без каких-либо условий. А вот доказать, что имущество передавалось женщине временно ее бывший супруг не смог.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото сгенерировано ИИ Шедеврум