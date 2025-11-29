Угроза налетов БПЛА снята в Волгограде и области

В Волгоградской области миновала угроза беспилотной опасности. Об этом, как передает V102.RU, жителей региона проинформировали сообщениями от единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 09:12 мск 29 ноября.

В общей сложности беспилотная опасность сохранялась в регионе более 15 часов. Вводились и ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту. Росавиация сообщила об отмене плана «Ковер» в 09:08 мск.

Утром 29 ноября четыре многоквартирных дома и склад были повреждены в результате террористического удара дронами ВСУ по гражданской инфраструктуре, два человека получили легкие ранения. Всю информацию, которая известна об ударе ВСУ дронами по Волгограду к этому часу, ИА «Высота 102» опубликовало в специальном материале.