Общество

Угроза налетов БПЛА снята в Волгограде и области

29.11.2025 09:28
0
29.11.2025 09:28


В Волгоградской области миновала угроза беспилотной опасности. Об этом, как передает V102.RU, жителей региона проинформировали сообщениями от единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 09:12 мск 29 ноября.

В общей сложности беспилотная опасность сохранялась в регионе более 15 часов. Вводились и ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту. Росавиация сообщила об отмене плана «Ковер» в 09:08 мск.

Утром 29 ноября четыре многоквартирных дома и склад были повреждены в результате террористического удара дронами ВСУ по гражданской инфраструктуре, два человека получили легкие ранения. Всю информацию, которая известна об ударе ВСУ дронами по Волгограду к этому часу, ИА «Высота 102» опубликовало в специальном материале.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Лента новостей

12:34
Более 2,5 млн рублей перевела в банкомате жулику 71-летняя волжанкаСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде до пяти выросло число пострадавших от атаки ВСУСмотреть фотографии
11:38
14 авиарейсов задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:01
Двое детей пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Селянке в Волгоградской области грозит 6 лет колонии из-за богатого гостяСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде увеличилось число пострадавших МКД от атаки ВСУСмотреть фотографии
10:04
Три ПВР открыты в Волгограде для жителей пострадавших от дронов ВСУ домовСмотреть фотографии
09:35
Силовики следят за ситуацией в Волгограде после атаки дронами ВСУСмотреть фотографии
09:34
Открыта горячая линия для пострадавших от атаки ВСУ волгоградцевСмотреть фотографии
09:28
Угроза налетов БПЛА снята в Волгограде и областиСмотреть фотографии
09:24
Военные за час сбили 29 ноября над Волгоградом 5 БПЛАСмотреть фотографии
09:18
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:43
Все, что известно об ударе ВСУ дронами по Волгограду 29 ноябряСмотреть фотографии
08:05
Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на ВолгоградСмотреть фотографии
07:58
Андрей Бочаров сообщил о последствиях массированной атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
07:30
Минобороны: один БПЛА сбит ночью над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
06:45
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:31
Путин одобрил повышение МРОТ до 27093 рублей с 1 январяСмотреть фотографии
06:02
План «Ковер» введен 29 ноября в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:42
Путин подписал закон о повышении НДС с 2026 года: что изменитсяСмотреть фотографии
21:21
Росавиация открыла воздушное пространство над ВолгоградомСмотреть фотографии
20:49
Волны химозного смога вновь накрыли районы Волгограда вечером 28 ноябряСмотреть фотографии
20:34
В Сети неожиданно объявили фейком драку камышинских курсантов с мигрантамиСмотреть фотографии
19:43
Деревню с альпаками и очень ушастыми козами открыли в ЦПКиО: фотоСмотреть фотографии
19:02
Эдуард Давыдовский покинул пост главы облкомказачестваСмотреть фотографии
18:34
«Он нас шантажирует!»: чиновник предрек апокалипсис в волгоградском селе из-за непокорных переселенцевСмотреть фотографии
18:14
В Волгограде власти объявили итоги изучения воздуха после «химатаки» 24 ноябряСмотреть фотографии
18:07
Из-за атаки БПЛА Росавиация второй раз за сутки закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
17:44
Больше 100 студентов ВолГУ подали заявку на соискание именной стипендии от T2Смотреть фотографии
17:39
В Волжском 14-летний подросток напал в подъезде на 45-летнего мужчинуСмотреть фотографии
 