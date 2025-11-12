Общество

Угроза миновала: 22 украинских БПЛА сбили за пределами Волгоградской области

Общество 12.11.2025 07:37
0
12.11.2025 07:37


Силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и сбили 22 украинских БПЛА над 8 регионами России. Волгоградской области среди них нет. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение Минобороны РФ, налеты были отражены в период с 23:00 мск 11 ноября до 07:00 мск 12 ноября.

В Ростовской области ликвидированы 8 БПЛА, 4 – над Смоленской, по три – в Орловской и Брянской областях, два БПЛА – над территорией Тульской области и по одному – в Калужской области и в московском регионе.

Напомним, что в Волгоградской области накануне поздно вечером объявлялась беспилотная опасность. Сообщения об отмене угрозы поступили 12 ноября около 07:35 мск.  

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.11.2025 07:46
Общество 12.11.2025 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2025 07:37
Общество 12.11.2025 07:37
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2025 06:45
Общество 12.11.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2025 06:03
Общество 12.11.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 21:40
Общество 11.11.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 21:33
Общество 11.11.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 21:16
Общество 11.11.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 21:05
Общество 11.11.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 20:18
Общество 11.11.2025 20:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.11.2025 19:49
Общество 11.11.2025 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 18:54
Общество 11.11.2025 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 18:37
Общество 11.11.2025 18:37
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 18:23
Общество 11.11.2025 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 18:09
Общество 11.11.2025 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 17:34
Общество 11.11.2025 17:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:46
Останки 17 красноармейцев обнаружили волгоградские поисковикиСмотреть фотографии
07:37
Угроза миновала: 22 украинских БПЛА сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:16
Волгоградская область планирует получить 5,89 млн рублей от приватизацииСмотреть фотографии
06:45
«Свадебную карусель» в ЦПКиО Волгограда установят к Новому годуСмотреть фотографии
06:23
Волгоградка Валентина Рясова одержала вторую победу на этапах Кубка мира по триатлонуСмотреть фотографии
06:03
Угроза беспилотной опасности сохраняется в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
Дожди зарядят в Волгоградской области с 12 ноябряСмотреть фотографии
21:33
Под Волгоградом подростку присудили 200 тысяч за сломанную челюсть ровесникаСмотреть фотографии
21:16
В Волжском скончался известный футбольный тренер Евгений ФедорищевСмотреть фотографии
20:42
Способные все закончились? В Волгограде четвертый раз ищут реставратора зала обкома КПСССмотреть фотографии
20:18
Коллеги Оксаны Лукониной прокомментировали ее уход из ВГИИКаСмотреть фотографии
19:59
Волгоградские пловцы берут медали на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
19:49
В ВолгГМУ бюджетные места заменят на целевыеСмотреть фотографии
18:54
«Мы даже не выполняем план»: нашумевшая «черная пятница» не оправдала ожиданий продавцов из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:37
Оксана Луконина покидает пост и.о. ректора ВГИИКаСмотреть фотографии
18:30
Легенда волгоградского футбола Валерий Бурлаченко стал главным тренером «Ротора-2» Смотреть фотографии
18:23
В Камышине родным погибших военных передали наградыСмотреть фотографии
18:09
Новые кадровые назначения произошли в мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде школа № 19 выплатит 170 тыс. рублей за увечья учениковСмотреть фотографии
17:13
Родителей подростка накажут за распыление перцового баллончика в школе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
От Быково до Палласовки: лучшие семьи региона встретились в финале конкурса «Кухня без границ»Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде на острове Голодном завершился ремонт канализационного коллектораСмотреть фотографии
16:16
Рецидивистку Калиточку осудили в Волгограде по трем статьямСмотреть фотографии
15:47
Горящий цыганский дом под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Андрей Бочаров поздравил митрополита Германа с 88-летиемСмотреть фотографии
15:12
Бастрыкин откликнулся на беды тонущего в кипятке аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:04
Волгоградцев предупредили об усилении магнитной бури до уровня G4Смотреть фотографии
14:44
Охотник случайно застрелил приятеля в лесу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
Останки офицеров Вермахта обнаружила ФСБ в волгоградском офисе Народного союза ГерманииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Дома престарелых в Волгоградской области с 1 января переименуютСмотреть фотографии
 