Силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и сбили 22 украинских БПЛА над 8 регионами России. Волгоградской области среди них нет. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение Минобороны РФ, налеты были отражены в период с 23:00 мск 11 ноября до 07:00 мск 12 ноября.

В Ростовской области ликвидированы 8 БПЛА, 4 – над Смоленской, по три – в Орловской и Брянской областях, два БПЛА – над территорией Тульской области и по одному – в Калужской области и в московском регионе.

Напомним, что в Волгоградской области накануне поздно вечером объявлялась беспилотная опасность. Сообщения об отмене угрозы поступили 12 ноября около 07:35 мск.

Фото V102.RU (архив)