Барельеф на героическом Доме Павлова в Волгограде спасают от негативного воздействия









Утвержден предмет охраны барельефа, посвященного героической обороне Дома Павлова в Сталинграде. Как сообщили в комитете госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области, барельеф, на котором высечена фраза «58 дней в огне» и изображен защитник города, находится на торцевом фасаде исторического дома со стороны площади Ленина.

- Установление предмета охраны этого объекта позволит создать условия, исключающие либо минимизирующие возможное негативное воздействие, а также определить возможную степень безопасного вмешательства при проведении работ по их сохранению, - пояснили в профильном комитете.

Объект культурного наследия федерального значения «Дом Павлова» - передовой бастион обороны Сталинграда в 1942 году. Этот дом героически защищала группа бойцов 13-й Гвардейской дивизии под командованием сержанта Якова Павлова. В течение 58 дней они держали оборону в здании, которое стало для противника неприступной крепостью. После окончания Сталинградской битвы «Дом Павлова» был восстановлен одним из первых.

В 1963 году вокруг стены здания, выходящей на площадь имени Ленина была возведена полукруглая колоннада и мемориальная стена из красной кирпичной кладки. На стене изображен защитник города, высечена фраза «58 дней в огне», изображен бой, который идет с трех сторон, а чуть ниже имена защитников легендарного Дома Павлова.

- Предметом охраны объекта культурного наследия является его местоположение, объемно-пространственное решение - барельеф из красного кирпича и серого бетона с серой гранитной крошкой на торцевом фасаде объекта культурного наследия федерального значения «Дом Павлова», красная кирпичная стена, имитирующая руины со следами пуль и снарядов, изображения символической головы солдата, группы обороны, а также мемориальные надписи, - уточнили в облкультнаследие.

Барельеф выполнен из бетона по плоскости стены из красного кирпича, на которой в правом верхнем углу высечена надпись: «58 дней в огне». Здесь же, на рельефной бетонной ленте высечены тексты: «Этот дом в конце сентября 1942 года был занят сержантом Павловым Я.Ф. и его боевыми товарищами Александровым А.П., Глущенко В.С., Черноголовым Н.Я.», «В течение сентября-ноября 1942 года дом героически защищали воины 3 батальона 42 гвардейского стрелкового полка 13 гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии Александров А.П., Афанасьев И.Ф., Бондаренко М.С., Воронов И.В., Глущенко В.С., Гридин Т.И., Довженко П.И., Иващенко А.И., Киселев В.М., Мосиашвили Н.Г., Мурзаев Т., Павлов Я.Ф., Рамазанов Ф.З., Сараев В.К., Свирин И.Т., Собгайда А.А., Тургунов К., Турдыев М., Хайт И.Я., Черноголов Н.Я., Чернышенко А.Н., Шаповалов А.Е., Якименко Г.И.».

Фото: администрации Волгоградской области



