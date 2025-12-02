Морозы до -7 ºC надвигаются на Волгоградскую область





В Волгоградской области к концу недели прогнозируется усиление ночных заморозков. По информации синоптиков, уже предстоящей ночью в отдельных районах региона прогнозируется понижение температуры до -4 ºC, а через несколько дней столбик термометра может и вовсе опуститься до -7ºC.

Согласно расчётам Волгоградского ЦГМС, 2 декабря ожидается восточный ветер 5-10 м/с. Температура в ночной период опустится до -4…+1ºC, а днём будет на уровне 0...+5ºC.

3 декабря скорость ветера снизится до 3-8 м/с. Столбик термометра ночью также опустится до -4…+1ºC, однако возможны и заморозки до -6ºC.

4 декабря ожидается восточный ветер 3-8 м/с. Температура ночью будет -5…0ºC, при прояснениях до -7ºC, в дневной период воздух прогреется до -1...+4ºC.

Отметим, также в течение всех трёх дней осадки не ожидаются, однако погодную обстановку будут осложнять туманы, переходящие в ночной период в изморозевые явления.