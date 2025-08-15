Незаконную торговлю «Пушкинскими картами» выявили в Волгограде





Прокуратура Советского района Волгограда добилась в суде блокировки пяти интернет-сайтов, на которых размещались объявления о торговле «Пушкинскими картами».

– «Пушкинская карта» является социальной инициативой, реализуемой в рамках национального проекта «Культура», предназначенной для предоставления молодым гражданам РФ в возрасте от 14 до 22 лет средств на приобретение билетов на культурные мероприятия через официальные государственные каналы и приложения. Данная карта является именной и передаче третьим лицам не подлежит. В этой связи прокурор Советского района Волгограда обратился в суд с иском о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории России, – сообщили в волгоградской прокуратуре.

По решению районного суда Волгограда, доступ к сайтам был заблокирован.