



26 мая в ГУ МВД России по Волгоградской области прошло награждение отличившихся сотрудников. Как сообщает ИА «Высота 102», офицерам были вручены ведомственные награды, а также объявлено о присвоении очередных званий.

- Среди награжденных медалями МВД России «За доблесть в службе», «За заслуги в службе в особых условиях», «За безупречную службу в МВД», отмеченных Почетными грамотами МВД России и Благодарностями Министра внутренних дел Российской Федерации — представители подразделений уголовного розыска, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Госавтоинспекции, дознания, Экспертно-криминалистического центра, — уточнили в пресс-службе регионального главка.





Отметим, торжественная церемония прошла перед заседанием служебной коллегии правоохранительного органа.





Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области