В Волгоградской области 20 садовых товариществ обесточили за долги





Волгоградцы активно начали дачный сезон, но его начало может быть омрачено отключением электричества. Так, только за прошлый год 24 садоводческих товарищества региона задолжали более 240 миллионов рублей за электричество и остались не только без света, но и без поливной воды. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ПАО «Волгоградэнергосбыт».

– Прежде всего, отключены линии, питающие общее имущество товариществ, – заявили в ресурсоснабжающей организации. – В 14 дачных обществах отключено питание насосных станций. Соответственно, полив участков возможен только за счет индивидуальных скважин или подвоза воды.

По данным организации, лидерам антирейтинга неплательщиков стали ТСН «Восход», задолжавшее 5,5 млн рублей, СНТ «Приморье» с долгом в 4,6 млн рублей, СНТ «Связист» с долгом в 2,7 млн рублей и СНТ «Им. 62-ой армии», накопившее долгов на 2,6 млн рублей.

– Такой огромный объем задолженности за электроэнергию возникает не в одночасье. За ним кроется нецелевое использование собираемых с дачников средств, отсутствие проверок учета энергоресурса и работы с должниками внутри обществ, – подчеркивают в ресурсоснабжающей организации.

Чтобы обойти стороной эти проблемы, волгоградским дачникам рекомендуют заключить договор напрямую. Причем, переходить не поодиночке, а большинством членов садового товарищества. Сделать это можно через абонентский участок или сайт энергокомпании. Такой услугой уже воспользовались более 50,5 тысячи дачников Волгоградской области.

Фото: архив V102.RU