Общество

В Волгоградской области 20 садовых товариществ обесточили за долги

Общество 27.05.2025 09:30
0
27.05.2025 09:30


Волгоградцы активно начали дачный сезон, но его начало может быть омрачено отключением электричества. Так, только за прошлый год 24 садоводческих товарищества региона задолжали более 240 миллионов рублей за электричество и остались не только без света, но и без поливной воды. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ПАО «Волгоградэнергосбыт».
– Прежде всего, отключены линии, питающие общее имущество товариществ, – заявили в ресурсоснабжающей организации. – В 14 дачных обществах отключено питание насосных станций. Соответственно, полив участков возможен только за счет индивидуальных скважин или подвоза воды.
По данным организации, лидерам антирейтинга неплательщиков стали ТСН «Восход», задолжавшее 5,5 млн рублей, СНТ «Приморье» с долгом в 4,6 млн рублей, СНТ «Связист» с долгом в 2,7 млн рублей и СНТ «Им. 62-ой армии», накопившее долгов на 2,6 млн рублей.
– Такой огромный объем задолженности за электроэнергию возникает не в одночасье. За ним кроется нецелевое использование собираемых с дачников средств, отсутствие проверок учета энергоресурса и работы с должниками внутри обществ, – подчеркивают в ресурсоснабжающей организации.
Чтобы обойти стороной эти проблемы, волгоградским дачникам рекомендуют заключить договор напрямую. Причем, переходить не поодиночке, а большинством членов садового товарищества. Сделать это можно через абонентский участок или сайт энергокомпании. Такой услугой уже воспользовались более 50,5 тысячи дачников Волгоградской области.
Фото: архив V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.05.2025 12:08
Общество 27.05.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 11:53
Общество 27.05.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 10:54
Общество 27.05.2025 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.05.2025 10:42
Общество 27.05.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 10:20
Общество 27.05.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 10:07 Реклама
Общество 27.05.2025 10:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.05.2025 09:44
Общество 27.05.2025 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 08:45
Общество 27.05.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 07:57
Общество 27.05.2025 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 20:20
Общество 26.05.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 19:54
Общество 26.05.2025 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 19:40
Общество 26.05.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 18:03
Общество 26.05.2025 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 17:41
Общество 26.05.2025 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 17:33
Общество 26.05.2025 17:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:16
Угонщику военного КАМАЗа Буянову смягчили приговор за смерть реставратораСмотреть фотографии
12:08
Волгоградкам напомнили, какие выплаты можно получить при рождении ребенкаСмотреть фотографии
11:54
Глава Дубовского района Улитин прокомментировал задержание своих замовСмотреть фотографии
11:53
На Максимку в Волгограде 31 мая съедутся полсотни лучших мотогонщиковСмотреть фотографии
11:04
Двух заместителей главы Дубовского района задержали за превышение полномочийСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
В Волгограде завершили работы на водоочистных сооружениях и насосных станцияхСмотреть фотографии
10:42
В Волжском приставы восстановили связь внучки с бабушкой и дедушкойСмотреть фотографии
10:20
Пьяному волгоградцу поездка на чужом авто может обернуться 5-летним срокомСмотреть фотографии
10:07
Drivee в Волгограде: хорошие люди возят хороших людейСмотреть фотографии
09:44
Сухой закон снова ждет жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области 20 садовых товариществ обесточили за долгиСмотреть фотографии
09:26
Облсуд рассмотрит жалобу на приговор угонщика, задавившего волгоградского реконструктораСмотреть фотографии
08:59
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с шестью пострадавшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:59
Опубликовано видео с места жуткого ДТП под Волгоградом с 6 пострадавшимиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
В страшном ДТП под Волгоградом ранены 6 человекСмотреть фотографии
08:27
Два краснокнижных гриба нашли микологи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:57
Волгоградцев удивила степень благосостояния семей с детьмиСмотреть фотографии
07:46
Ехали в Анапу: семья с тремя детьми из ЯНАО разбилась в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:16
Защитник волгоградского «Ротора» Дмитрий Прищепа сыграет против сборной РоссииСмотреть фотографии
21:40
Депутаты Волгоградской гордумы обобщили сведения о своих доходахСмотреть фотографии
21:09
Ученые РАН отнесли к необъяснимым объектам след «птицы» на СолнцеСмотреть фотографии
20:52
Жителей Котово потрясла гибель двух лебедят в браконьерской сетиСмотреть фотографии
20:36
Волгоградские пляжные гандболистки завоевали четыре медали на первенстве РФСмотреть фотографии
20:20
«Влад очень хочет встать»: волгоградцев просят помочь в реабилитации молодого мужчиныСмотреть фотографии
19:54
Последняя не устояла: проезд в маршрутке №159 Волжский-Волгоград подорожает до 100 рублейСмотреть фотографии
19:40
Жителям Котово предложили запастись водой из-за новой аварииСмотреть фотографии
19:13
Волгоградцу светит пятилетний срок за прописку мигрантовСмотреть фотографии
18:49
Волгоградский бизнес нахватал за 3 месяца кредитов на 56 млрдСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде Дмитрий Свинов вручил награды отличившимся сотрудникам МВДСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде матери погибшего на СВО сотрудника суда передали наградуСмотреть фотографии
 