В Жирновском районе Волгоградской области сегодня, 26 мая, простятся с наводчиком штурмового отделения мотострелкового батальона Александром Сидоровым. Как сообщили V102.RU в районной администрации, 35-летний уроженец села Ершовка Кленовского сельского поселения погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

- Был добрым, отзывчивым человеком, верным другом, заботливым сыном и отцом. Разделяем с родными и близкими горечь невосполнимой утраты, искренне выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего, - сообщили в администрации.

Прощание с Александром Сидоровым начнется в 12:00 в селе Кленовка на ул. Садовая, 8/2.