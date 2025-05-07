Общество

Волгограду на время празднования Дня Победы вернут имя Сталинграда

Общество 07.05.2025 10:16
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07.05.2025 10:16


7 мая на въездах в Волгоград городские службы приступили к установке дорожных знаков с историческим наименованием города. Как сообщает ИА «Высота 102», на время празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне областному центру вновь будет возвращено название Сталинград.

- По решению муниципальных властей в память о героическом прошлом Волгограда ему возвращается имя Сталинград девять раз в году, в том числе и 9 мая, в День Победы, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, замена знаков особых предписаний происходит на трассах «Сызрань-Саратов-Волгоград», «Волгоград – Каменск-Шахтинский», «Каспий», а также на ряде других магистралей. Работы производятся силами сотрудников МБУ «Северное» и МБУ «Южное».

Фото: пресс-служба администрации Волгограда 

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