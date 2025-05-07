Волгограду на время празднования Дня Победы вернут имя Сталинграда





7 мая на въездах в Волгоград городские службы приступили к установке дорожных знаков с историческим наименованием города. Как сообщает ИА «Высота 102», на время празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне областному центру вновь будет возвращено название Сталинград.

- По решению муниципальных властей в память о героическом прошлом Волгограда ему возвращается имя Сталинград девять раз в году, в том числе и 9 мая, в День Победы, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, замена знаков особых предписаний происходит на трассах «Сызрань-Саратов-Волгоград», «Волгоград – Каменск-Шахтинский», «Каспий», а также на ряде других магистралей. Работы производятся силами сотрудников МБУ «Северное» и МБУ «Южное».

Фото: пресс-служба администрации Волгограда