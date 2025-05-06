«Хор Турецкого» перед Днем Победы в Волгограде выступил в ООН

Коллективы «Хор Турецкого» и вокальная группа «Сопрано Турецкого», которые 9 Мая выступят в Волгограде, дали концерт в зале Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Выступление творческих коллективов было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Со сцены ГА ООН прозвучали «Калинка», «Катюша», «День Победы», «Синий платочек», Три танкиста», «Смуглянка», «Темная ночь» и многие другие композиции как на русском, так и на иностранном языках.

Отмечается, что мероприятие, которое является частью международного проекта «Песни Победы», собрало в зале Генассамблеи несколько сотен человек, в том числе журналистов, иностранных дипломатов и сотрудников всемирной организации. На встрече также присутствовали ветераны.

Перед концертом перед собравшимися выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Напомним, что музыкальные коллективы выступят на Центральной набережной Волгограда 9 Мая с двухчасовой концертной программой «Песни Победы». В настоящее время на набережной города-героя завершается монтаж сцены.



