Личные вещи Чуйкова покажут на выставке в Волгограде

Общество 06.05.2025 08:56
0
06.05.2025 08:56
Экспозиция о боевом пути маршала Чуйкова и его армии открывается в музее-панораме «Сталинградская битва». Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, выставка «От Сталинграда до Берлина» начнет свою работу 7 мая и будет посвящена 125-летию со дня рождения маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, командующего знаменитой 62-й (8-й гвардейской) армии.
Экспозиция познакомит с основными этапами жизненного и боевого пути маршала, а также даст представление о значительной роли его армии в битве на Волге, об особенностях ведения боевых действий в городских условиях. Полученный опыт помог, в частности, в штурме Берлина.
Отдельные разделы выставки отражают послевоенный период жизни и службы В. И. Чуйкова, его деятельность в качестве консультанта мемориала на Мамаевом кургане и грандиозного полотна панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».
В экспозиции представлены документы, фотографии, личные вещи, элементы обмундирования В. И. Чуйкова, его книги, а также образцы вооружения периода Великой Отечественной войны.
Работа выставки продлится до 11 июля.
Фото V102.RU (архив)
В Волгоградской области осталось 138 участников Великой Отечественной войны06.05.2025 11:06
Общество 06.05.2025 11:06
Первый показ «Света Великой Победы» для широкой публики пройдет 7 мая06.05.2025 10:37
Общество 06.05.2025 10:37
Впервые за 22 года волгоградцы лишились Skype06.05.2025 10:36
Общество 06.05.2025 10:36
В Волгоградской области в апреле бесследно пропали 50 человек06.05.2025 10:29
Общество 06.05.2025 10:29
«Хор Турецкого» перед Днем Победы в Волгограде выступил в ООН06.05.2025 10:21
Общество 06.05.2025 10:21
Гигантские очереди выстроились к музею-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде06.05.2025 10:15
Общество 06.05.2025 10:15
Центр Волгограда с 6 по 9 мая станет пешеходным06.05.2025 09:55
Общество 06.05.2025 09:55
Поезда на жд вокзале Волгограда 6 мая встретят под песню «День Победы»06.05.2025 09:24
Общество 06.05.2025 09:24
Власти уточнили предмет охраны на конно-бычьей желдороге под Волгоградом06.05.2025 08:37
Общество 06.05.2025 08:37
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после ночных ограничений06.05.2025 08:16
Общество 06.05.2025 08:16
Власти выделят 60 млн рублей на Палласовский и Светлоярский оросительные каналы06.05.2025 08:03
Общество 06.05.2025 08:03
В Волгоградской области не хватает акушерок с зарплатой в 50 тысяч06.05.2025 06:04
Общество 06.05.2025 06:04
Внедорожник с тремя семерками забрали у волгоградца05.05.2025 21:16
Общество 05.05.2025 21:16
В Волгограде виновник ДТП с троллейбусом остался без прав05.05.2025 18:23
Общество 05.05.2025 18:23
Лейкоз выявили у коров в районе Волгоградской области05.05.2025 17:49
Общество 05.05.2025 17:49