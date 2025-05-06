Власти уточнили предмет охраны на конно-бычьей желдороге под Волгоградом

В Волгоградской области уточнили, что подлежит охране на объекте культурного наследия регионального значения «Первая конно-бычья железная дорога (Дубовско-Качалинская)», передает V102.RU.

Напомним, что в сентябре прошлого года этому памятнику истории установили зоны охраны, в границах которых разрешено проведение благоустройства, организация пешеходных и велосипедных дорожек, установка малых архитектурных форм, элементов наружного освещения, туристических указателей, озеленение, а также применение специальных мер, направленных на сохранение, восстановление историко-градостроительной среды.

По данным облкультнаследия, охране подлежит месторасположение (Дубовский район, г. Дубовка, в заливе р. Дубовка, с. Спартак), ландшафтные и объемно-пространственные характеристики, сохранившиеся конструкции дороги (ее протяженность, конфигурация, элементы и материалы), основные габариты (протяженность, ширина, высота, глубина фрагментов дороги, ров, насыпи для укладки шпал и рельсов, дренажные каналы), а также скрытые в земле участки дороги (культурный слой).

Конно-бычья железная дорога проходила от Дубовки до станицы Качалинской. Ее протяженность составляла около 68 километров. За год по ней провозили 150 тысяч пудов грузов. Ее построили и ввели в эксплуатацию в 1846 году. Она просуществовала около 10 лет. После строительства железной дороги на паровозной тяге между Царицыном и слободой Калач конно-бычья дорога потеряла свою актуальность. С годами рельсы, шпалы, путевое оборудование поросли травой, были разобраны или засыпаны.

Фото: архив V102.RU