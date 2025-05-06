Власти выделят 60 млн рублей на Палласовский и Светлоярский оросительные каналы





В Волгоградской области планируют привести в порядок сразу две нитки оросительных каналов. Как сообщает ИА «Высота 102», ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» объявило о поиске подрядной организации, которой предстоит расчистить участки на территории Светлоярского и Палласовского районов.

Согласно проектно-сметной документации, специалистам необходимо в рамках обслуживания Палласовской обводнительной системы произвести расчистку канала от наносов, вывезя 152 тыс. м3 песка, разровнять отвалы, вырезать и раздробить в щепу древесно-кустарниковые заросли на участке площадью 7,2 га, а также восстановить основное тело гидротехнического сооружения.

В Светлоярском районе также запланирована расчистка канала от наносов объёмом порядка 74,8 тыс. м3, формирование отвалов, удаление растительности и восстановление повреждённых участков канала.

На производство работ в общей сложности выделено 63,2 млн рублей. Расчистка должна завершиться к 15 декабря 2025 года. Подрядная организация будет отобрана по итогу открытого аукциона.

Отметим, ранее в 2024 году на расчистку трёх участков оросительных каналов региона ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» уже выделял 111 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»