









Премьера клипа песни «Родина-мать зовет!» состоялась в Волгограде перед празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Автором стихов стала волгоградка Ольга Кодиленко, инженер по профессии, мама двоих детей. А музыку к стихам она написала в соавторстве с Максимом Буханцовым.

Как рассказала ИА «Высота 102» Ольга, она давно пишет стихи, в том числе и на патриотические темы. Около года назад стала профессионально заниматься вокалом. А недавно у нее появилась идея снять клип о Волгограде – о его героическом прошлом и о связи с нынешним временем, с будущим поколением.

– Идею поддержал мой друг Максим Коваленко и его отец Андрей Штурман. Сначала мы хотели сделать клип на известную песню. А потом подумали – зачем, если есть уже моя готовая песня? Но, чтобы все это воплотить в жизнь, надо было решить немало организационных вопросов, – делится Ольга.

Поучаствовать в клипе предложили знакомым, друзьям, родственникам. По словам волгоградки, в съемках приняли в итоге участие обычные люди – самой маленькой, ее дочке, всего три года, а самой старшей женщине – 78 лет. В исполнении припева принимали участие двое профессиональных вокалистов.

Съемки проходили в нескольких локациях.

– Очень много времени и сил ушло на записи в студии, – рассказывает Ольга. – Каждый из участников клипа исполнял всего по две строчки, но мне не всегда нравилось, что получалось, зачастую люди волновались, поэтому приходилось перезаписываться. В итоге на все ушло около трех месяцев. Снимали также на Мамаевом кургане. Причем изначально планировали сцены на главной высоте в апреле. Хотелось, чтобы вокруг было много зелени, не в пуховиках же записываться, – продолжает Ольга.

В итоге получился клип, который уже стремительно распространяется в сообществах волгоградцев и уже получил самые высокие оценки зрителей.

– Нам очень приятно, что наш труд не остался незамеченным. Есть планы, что наша песня прозвучит во время празднования Дня Победы в эти майские дни в Волгограде и исполнит ее профессиональный певец. Мне уже пишут, звонят, просят разрешения использовать ее и на других мероприятиях, например, на соревнованиях. Конечно, я буду рада, если песня будет жить! Для этого она и создавалась, – заключила Ольга.

Видео: Ольга Кодиленко