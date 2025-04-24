Под Волгоградом внучка отдала все сбережения бабушки лжезавучу

В Городищенском районе Волгоградской области 14-летняя школьница поверила злоумышленникам и отдала им все сбережения бабушки. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, школьница перечислила на «безопасный счёт» лжезавучу 252 тысячи рублей.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, на телефон подростка поступил звонок от неизвестного, который представился завучем и предупредил, что с девочке должны позвонить специалисты банка для защиты средств ее бабушки от мошенников.

Спустя некоторое время в мессенджере школьнице поступил звонок от якобы сотрудника банка, который убедил ее обналичить с карты все деньги бабушки и положить их на неизвестных счет. После проделанных операций девочка удалила все банковские приложения и историю операций.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц, - пояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области.