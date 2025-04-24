В Волгограде капитально отремонтировали 14 помещений ВКХ в Советском районе





В здании, в котором размещаются около 90 сотрудников цеха №2 водопроводно-канализационного хозяйства «Концессий водоснабжения», завершился важный этап ремонта. Для сотрудников ресурсоснабжающей организации капитально отремонтировали 14 хозяйственно-бытовых помещений на втором этаже: туалеты и душевые, комнаты отдыха и приема пищи.





Специалисты подрядной организации смонтировали новые электросети, установили стеклопакеты, новые двери, заменили батареи, сантехнику, обновили полы и потолок. Работы велись на площади более 200 квадратных метров. Ранее строители обновили кровлю. Следующим этапом станет ремонт помещений первого этажа.

– Зданию уже больше 60 лет, и в последние десятилетия так основательно его не ремонтировали, – отметили в организации.





Напомним, капитально обновлять хозяйственно-бытовые помещения «Концессии» начали в 2023 году по поручению главы региона. Первыми оценили улучшение условий труда специалисты цеха №1 и сотрудники котельной 207. База водопроводно-канализационного хозяйства и котельная стали первыми помещениями, которые «Концессии» отремонтировали в начале 2024 года. В настоящее время также заканчивается капитальный ремонт котельных 412 и 82, а на котельной 109 ремонт уже завершен.

Фото: «Концессии водоснабжения»