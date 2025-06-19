Общество

Волгоградке помогли выселить надоедливых родственников экс-супруга

Общество 19.06.2025 15:25
0
19.06.2025 15:25


В Дубовском районе Волгоградской области судебные приставы помогли местной жительнице выселить из дома четверых родственников бывшего мужа. Как сообщили V102.RU в ведомстве, из-за непрошенных гостей женщине приходилось ютиться с двумя детьми на оставшихся квадратных метрах. 

Гражданка является собственником доли помещения, остальные участники собственности – дети и ее экс-супруг. Несмотря на это, в доме продолжали жить родственники мужчины и добровольно выселяться не планировали. Кроме того, они без согласия владелицы вселили своих родителей, а ее вместе с детьми вынудили освободить жилое помещение. 

– Сотрудник Дубовского районного отделения судебных приставов возбудил исполнительные производства, однако должники в течение срока, установленного для добровольного исполнения требований о выселении, жилое помещение не освободили. В связи с этим сотрудники вынесли постановление о взыскании с должников исполнительского сбора и установили новый срок для исполнения, предупредив, что по его истечении принудительное выселение будет производиться без дополнительного извещения должников, - рассказали в ГУФСПП по региону.

Все четверо непрошенных гостей не стали дожидаться окончания нового срока и выселились из дома, освободив жилье маме с двумя несовершеннолетними детьми. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.06.2025 17:48
Общество 19.06.2025 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 16:37
Общество 19.06.2025 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 16:30
Общество 19.06.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 16:06
Общество 19.06.2025 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 15:53
Общество 19.06.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 14:29
Общество 19.06.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 14:19
Общество 19.06.2025 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 13:30
Общество 19.06.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 12:19
Общество 19.06.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 12:15
Общество 19.06.2025 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 11:51
Общество 19.06.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 11:36
Общество 19.06.2025 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 10:46
Общество 19.06.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 10:14
Общество 19.06.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 09:58
Общество 19.06.2025 09:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:14
«Соседи слышали много хлопков ночью»: неизвестные расстреляли автомобиль волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:48
Росавиация отменила план «ковёр» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
17:13
Волгоградца, зарезавшего жениха перед свадьбой, заключили под стражуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
Два БПЛА самолетного типа сбиты военными в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В Михайловке у стрелявшего в кафе рецидивиста изъяли автомат, дробовик и два пистолетаСмотреть фотографии
16:37
В волгоградском Котово оперативно устраняют течь на водоводеСмотреть фотографии
16:30
Корпорация «Синергия» поможет подтянуть образование в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:28
Вопросы госнацполитики обсуждают в Волгограде чиновники и силовики ЮФОСмотреть фотографии
16:25
Росавиация в третий раз закрыла аэропорт ГумракСмотреть фотографии
16:06
Волгоградцам напомнили о мерах безопасности при обнаружении БПЛАСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде силовики устроили «смотрины» мигрантам на стройплощадкахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
В Волгограде на хозяйку мебельной фирмы возбудили дело из-за обмана клиентовСмотреть фотографии
14:39
Губернатор Бочаров прокомментировал дневной налёт четырёх БПЛА на регионСмотреть фотографии
14:29
Небо над Волгоградом вновь открыли для полетовСмотреть фотографии
14:21
1440 обеспечит сеть наземных станций Билайна спутниковой связью нового поколенияСмотреть фотографии
14:20
Компания волгоградского экс-депутата лишилась лицензии на работу с отходамиСмотреть фотографии
14:19
«На пол, руки за голову»: в Камышине и Петров Вале силовики пришли с проверкой к цыганамСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Четыре самолета отменили в Волгограде из-за пролетов БПЛАСмотреть фотографии
13:30
Силами ПВО уничтожено еще 4 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Рекордное подорожание моркови зафиксировал ВолгоградстатСмотреть фотографии
13:05
Закон есть, а порядка нет: власти Волгограда объяснили отсутствие контроля за электросамокатамиСмотреть фотографии
12:49
Суд приговорил к 24 годам колонии «марксовского стрелка» АкопянаСмотреть фотографии
12:19
В Городище каждый второй проверенный мигрант оказался без документовСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде 21 июня ограничат доступ на Мамаев курганСмотреть фотографии
11:36
В Урюпинске чиновники решились на продажу черного «крузака» за 1,5 млнСмотреть фотографии
11:04
Приглашенный на свадьбу волгоградец зарезал жениха и вонзил себе нож в шеюСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгоград самолеты из Москвы, Сочи, Махачкалы и СПб прилетят с трехчасовым опозданиемСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде дачников выгоняют с уличных развалов на ярмаркиСмотреть фотографии
10:21
В России облегчат приобретение жилья с помощью маткапиталаСмотреть фотографии
10:14
В обезвоженном Котово снова произошла поломка на водоводеСмотреть фотографии
 