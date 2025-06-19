Волгоградке помогли выселить надоедливых родственников экс-супруга





В Дубовском районе Волгоградской области судебные приставы помогли местной жительнице выселить из дома четверых родственников бывшего мужа. Как сообщили V102.RU в ведомстве, из-за непрошенных гостей женщине приходилось ютиться с двумя детьми на оставшихся квадратных метрах.

Гражданка является собственником доли помещения, остальные участники собственности – дети и ее экс-супруг. Несмотря на это, в доме продолжали жить родственники мужчины и добровольно выселяться не планировали. Кроме того, они без согласия владелицы вселили своих родителей, а ее вместе с детьми вынудили освободить жилое помещение.

– Сотрудник Дубовского районного отделения судебных приставов возбудил исполнительные производства, однако должники в течение срока, установленного для добровольного исполнения требований о выселении, жилое помещение не освободили. В связи с этим сотрудники вынесли постановление о взыскании с должников исполнительского сбора и установили новый срок для исполнения, предупредив, что по его истечении принудительное выселение будет производиться без дополнительного извещения должников, - рассказали в ГУФСПП по региону.

Все четверо непрошенных гостей не стали дожидаться окончания нового срока и выселились из дома, освободив жилье маме с двумя несовершеннолетними детьми.