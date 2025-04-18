Под Волгоградом рыбака оштрафовали на 2 тысячи за 3 судаков

Общество 18.04.2025 07:36
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18.04.2025 07:36
37-летнему жителю Фроловского района Волгоградской области назначен штраф за превышение суточной нормы добычи водных биологических ресурсов. Как сообщает ИА «Высота 102», предметом рассмотрения дела об административном правонарушения стали события, произошедшие 22 февраля. Тогда мужчина рыбачил на территории Калачевского района, напротив поселка Донской. И поймал на зимнюю удочку одним крючком трех судаков. Однако, согласно правилам рыболовства для Азовско-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, суточная норма составляет на одного гражданина всего два экземпляра.Мировой судья назначил рыбаку наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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