Общество

В Волжском освободили из «плена» 9 инвалидов

Общество 17.04.2025 20:33
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17.04.2025 20:33


В Волжском со второго раза удалось установить пандусы для инвалидов-колясочников, проживающих в доме на ул. Карбышева 49. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на волгоградское отделение ОНФ, ранее активисты движения выезжали по адресу, чтобы проконтролировать наличие необходимого оборудования. 
Но, как выяснилось, после жалоб волжан пандус установили только внутри подъезда, забыв про выход из дома.  Теперь спецприсобление появилось и снаружи многоэтажки. Это позволит 9 жителям дома с ограниченными возможностями здоровья свободно передвигаться за пределами жилища.
Фото волгоградского ОНФ VK.com

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