В Волжском освободили из «плена» 9 инвалидов

Общество 17.04.2025 20:33
0
17.04.2025 20:33
В Волжском со второго раза удалось установить пандусы для инвалидов-колясочников, проживающих в доме на ул. Карбышева 49. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на волгоградское отделение ОНФ, ранее активисты движения выезжали по адресу, чтобы проконтролировать наличие необходимого оборудования.
Но, как выяснилось, после жалоб волжан пандус установили только внутри подъезда, забыв про выход из дома. Теперь спецприсобление появилось и снаружи многоэтажки. Это позволит 9 жителям дома с ограниченными возможностями здоровья свободно передвигаться за пределами жилища.
Фото волгоградского ОНФ VK.com
На Набережной Волгограда зажгли полторы тысячи свечей17.04.2025 21:50
Общество 17.04.2025 21:50
Краснокнижные цветы распустились в степях под Волгоградом17.04.2025 21:33
Общество 17.04.2025 21:33
Стипендии волгоградским студентам проиндексировали в 1,04 раза17.04.2025 21:07
Общество 17.04.2025 21:07
Проезд в маршрутках Волжского подорожает 21 апреля до 50 рублей17.04.2025 19:25
Общество 17.04.2025 19:25
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Волжского на стоимость проезда17.04.2025 18:42
Общество 17.04.2025 18:42
Путин назначил пятерых судей в Волгоградской области17.04.2025 18:29
Общество 17.04.2025 18:29
Росавиация сняла ограничения в аэропорту Волгограда17.04.2025 17:56
Общество 17.04.2025 17:56
Два самолета приземлились в Саратове из-за закрытия аэропорта Волгограда17.04.2025 17:31
Общество 17.04.2025 17:31
Волгоградские диспетчеры аэропорта получат позывной «Сталинград» на три дня17.04.2025 16:41
Общество 17.04.2025 16:41
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда в целях безопасности17.04.2025 16:04
Общество 17.04.2025 16:04
Волгоградский облсуд представил книгу памяти к юбилею Великой Победы17.04.2025 15:52
Общество 17.04.2025 15:52
Волгоградская область передала в зону СВО броневики «Сармат» и другую технику17.04.2025 14:10
Общество 17.04.2025 14:10
Волгоградцам показали один день из жизни пластиковой бутылки17.04.2025 13:18
Общество 17.04.2025 13:18
Новые льготы семьям участников СВО утвердила Волгоградская облдума17.04.2025 12:32
Общество 17.04.2025 12:32
Андрей Бочаров провел онлайн-прием граждан17.04.2025 12:18
Общество 17.04.2025 12:18