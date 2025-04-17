Андрей Бочаров провел онлайн-прием граждан

Фото администрации Волгоградской области
Общество 17.04.2025 12:18
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17.04.2025 12:18
Фото администрации Волгоградской области
Ремонт дороги, организация освещения, развитие оранжереи регионального ботсада, газификация населенных пунктов, включение участников СВО в программы реабилитации — эти вопросы рассмотрены в ходе приема граждан, который провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по поручению Президента РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, Галина Бирюкова из Дубовского района посредством видеосвязи обратилась с вопросом о ремонте дороги до хутора Челюскинец Пичужинского сельского поселения. Андрей Бочаров отметил, что данный участок приведут в порядок уже в 2025 году. Принято принципиальное решение: дорога передана с муниципального уровня на региональный, сейчас проводят все необходимые процедуры для старта работ непосредственно на объекте.
Вопрос освещения на улице села Червленое Светлоярского района поднял местный житель Евгений Фролов. Данный объект входит в состав дороги «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», которая, несмотря на региональный статус, по сути является федеральной трассой — дублером дороги на Ростов-на Дону. Андрей Бочаров поставил задачу решить вопрос с освещением на указанном участке: полностью работы сдадут в 2026 году. Кроме того, глава региона напомнил, что необходимо привести в порядок всю дорогу.Участника СВО Степана Ивахненко из Михайловки волновал вопрос социальной реабилитации военнослужащих. Андрей Бочаров заверил, что такое отделение с современным оборудованием появится в этом муниципальном округе, при этом его функции могут быть расширены до уровня межмуниципального центра.
А Алла Гаас из хутора Сатаровский Новоаннинского района поинтересовалась о планах газификации своего населенного пункта. Глава региона обрадовал ее новостью, что сюда голубое топливо придет в 2026 году. Внутрипоселковый газопровод уже построен, в 2025 году предстоит проложить межпоселковый. Газификация хутора позволит обеспечить голубым топливом минимум 69 домовладений, а также местную школу.Татьяна Попова из Волжского предложила уделить особое внимание развитию любимого ботанического сада и увеличить площади оранжереи. Глава района поддержал волжанку, сообщив, что такие планы уже есть. В ближайшем будущем площадь ботсада вырастет в три раза: вместо двух теплиц для посещения будут доступны шесть с новыми коллекциями, над которыми уже работают сотрудники учреждения. Планируется, что модернизация позволит привлечь еще больше посетителей и с текущей отметки — 33 тысячи человек в год — выйти на показатель в 100 тысяч.
Фото администрации Волгоградской области
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