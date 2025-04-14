Оборот кафе и ресторанов в Волгограде составил 6,1 млрд рублей

Общество 14.04.2025 13:32
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14.04.2025 13:32
Оборот общественного питания Волгоградской области за январь-февраль 2025 года составил 6,1 млрд рублей, увеличившись на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, 68,8%, или 4,2 млрд рублей, приходится на долю субъектов малого предпринимательства. Вклад крупного и среднего бизнеса в оборот общественного питания составил 31,2%, или 1,9 млрд рублей.
Лидерами по объему общественного питания в Южном федеральном округе являются Краснодарский край и Ростовская область удельный вес которых составил соответственно 44,4% и 26,0%. Доля Волгоградской области в обороте общественного питания Южного федерального округа составила 11,9%.
Фото V102.RU (архив)
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