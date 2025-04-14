В Волгограде 14 апреля отключат отопление

Сегодня, 14 апреля, в Волгограде завершится отопительный сезон. Как сообщает V102.RU, на прошлой неделе соответствующее постановление подписал глава города Владимир Марченко.

Городские власти заявили о том, что пик похолодания прошел. Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, в ближайшее время в городе ожидается устойчивый рост температуры воздуха.

Так, сегодня днем ожидается +15…+17º, а 15 апреля +17…+19º. В среду, 16 апреля, днем будет уже +19…+21º. Ночные температуры также плюсовые: +5…+7º.

Ночные и утренние заморозки, о которых предупреждало МЧС региона, прогнозируются преимущественно в отдельных районах Волгоградской области.