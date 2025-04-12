Днем тепло, ночью заморозки: смотрим погоду в Волгоградской области





В Волгоградской области уже на следующей неделе начнется потепление, при этом в некоторых районах региона еще сохранятся заморозки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в ночь на 13 апреля могут наблюдаться заморозки от -1 до -4 градусов, а днем температура повысится от +11 до +16. В воскресенье возможны небольшие дожди. В Волгоградской области уже на следующей неделе начнется потепление, при этом в некоторых районах региона еще сохранятся заморозки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в ночь на 13 апреля могут наблюдаться заморозки от -1 до -4 градусов, а днем температура повысится от +11 до +16. В воскресенье возможны небольшие дожди.

В понедельник, 14 апреля, заморозки в области ослабнут до -0,9 градусов и сохранятся еще и 15 апреля. А вот днем температура будет постепенно повышаться. 14 апреля обещают до +18, а 15 – уже 21 градус.В Волгограде в ближайшие три дня ночью будет небольшой плюс. Легкий ветерок, отсутствие осадков и до +21 градуса днем - вот такая настоящая весна идет в наши края.