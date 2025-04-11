В Волгограде ищут дом для двух щенков собаки-разведчицы





Сотрудники зооцентра «Дино» привезли в Волгоград двух щенков от боевой собаки, которую приютили наши бойцы на Донбассе. Как рассказали ИА «Высота 102» волонтеры, упитанные пушистые малыши Захар и Макар ждут своих любящих хозяев. Сотрудники зооцентра «Дино» привезли в Волгоград двух щенков от боевой собаки, которую приютили наши бойцы на Донбассе. Как рассказали ИА «Высота 102» волонтеры, упитанные пушистые малыши Захар и Макар ждут своих любящих хозяев.

Волгоградцы познакомились с их мамой во время волонтерской миссии в ДНР, когда специалисты стерилизуют бездомных животных. Собаку, которая прибилась к военным в Бахмуте, привели на операцию. Она успела принести щенков, однако выжили только двое. Малышей было решено забрать в Волгоград и попытаться найти им семьи.А их мама отправится дальше с нашими военными, которым пришлось сменить место дислокации. Бойцы так привязались к четвероногому другу, что один из них решил забрать ее домой после окончания СВО.